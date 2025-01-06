اليوم السابع
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إزالة 346 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة

الإثنين، 06 يناير 2025 04:28 م
إزالة 346 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة رفع إشغالات - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه ، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 346 حالة  إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.







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