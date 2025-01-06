أيرلندا.. إغلاق المدارس وفرض قيود على وسائل النقل العام لسوء الأحوال الجوية

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أغلقت السلطات في أيرلندا، المدارس وفرضت قيودا على وسائل النقل العام، وقامت بإلغاء العديد من خدمات الرعاية الصحية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين عن مجلس إمداد الكهرباء الأيرلندي، أن التيار الكهربائي انقطع خلال الساعات الماضية عن 41 ألف منزل وشركة.

من جانبها، قالت هيئة المياه الأيرلندية إن عشرات الآلاف من الأشخاص لا يمكنهم الحصول على المياه بعد تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

بدوره، ألغى مسئولو الخدمات الصحية مواعيد العيادات الخارجية في المناطق الأكثر تضررا من الأحوال الجوية السيئة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة طوال الأسبوع الجاري مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر في مناطق جنوب البلاد.

وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا باللون الأصفر من درجات الحرارة المنخفضة وتساقط الثلوج في جميع أنحاء البلاد.