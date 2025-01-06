أوروجواى تعتقل 12 شخصا بتهم بيع الكوكايين الوردى خلال حفلات إلكترونية

كتبت ـ فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات فى أوروجواى 12 شخصا متهمين ببيع المخدرات، منها التوسى المعروفة بالكوكايين الوردى، وأيضا مخدر إل إس دى فى حفلات خاصة والتى يتم حجزها عبر الإنترنت، فى أكبر عملية تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم هذه العملية بعد مداهمة فندقين بتهم تنظم حفلات يتم فيها بيع ورواج جميع أنواع المخدرات وخاصة الكوكايين الوردى الذى أثار الجدل فى الفترات الأخيرة، وتوجت عملية قادتها فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمقاطعة مالدونادو الأوروجوايانية، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال 12 مشتبها بهم من الجنسية الأرجنتينية وضبط مخدرات وأموال نقدية في إطار تحقيق في بيع المخدرات في الحفلات الإلكترونية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأ كل شيء بعد متابعة زوجين يشتبه في قيامهما ببيع "توسي" (الكوكايين الوردي) خلال حفل في بونتا دل إستي، وواصل العملاء مراقبة تحركاته إلى أحد الفنادق، وتم توثيق كل شيء من خلال التسجيلات المستخدمة كدليل في القضية.

وطلب مكتب المدعي العام في مالدونادو، برئاسة جيسيكا بيريرا، من القاضي أوامر التفتيش المقابلة، والتي تم تنفيذها في وقت واحد يوم السبت في فندقين في بونتا دل إستي. وصلوا إلى الغرف التي قاموا بوضع علامة عليها بالفعل.

وعلى الرغم من أنه يطلق عليه شعبيا اسم "الكوكايين الوردي"، إلا أن علماء السموم يوضحون أنه لا يحتوي على الكوكايين، وخلال المداهمات، صادر العملاء مخدرات من نوع "توسي"، وبلورات، وماريجوانا، وحبوب "إل إس دي"، بالإضافة إلى دولارات أمريكية، وبيزو أرجنتيني، وسيارة تحمل لوحة ترخيص أرجنتينية.

وظل المعتقلون الـ 12 - جميعهم تحت سن 25 عامًا ومعظمهم من بوينس آيرس - بمعزل عن العالم الخارجي حتى أمس ، عندما تم نقلهم للإدلاء بإفادة تحقيقية أمام مكتب المدعي العام.