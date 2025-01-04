اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يناير 2025 02:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حذر فى أسواق الذهب مع بداية 2025.. سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير فى مصر

السبت، 04 يناير 2025 12:00 ص
حذر فى أسواق الذهب مع بداية 2025.. سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسواق الذهب حالة من الحذر في بداية عام 2025 حيث أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفضين آخرين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، وعادة ما تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار الذهب للانخفاض، حيث تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب بينما تجعل الاستثمارات ذات الفائدة أكثر جاذبية.

واستقر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم السبت بالقرب من سعر إغلاق الأمس ليحاول السعر الحفاظ على مكاسبه هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ووجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع.

سعر الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها

 

ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من عودة التداولات في البورصات العالمية والذهب العالمي إلى الانتظام بعد انتهاء موسم عطلات نهاية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم.







مشاركة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

سعر الذهب

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر






الرجوع الى أعلى الصفحة