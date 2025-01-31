يدوم الفرح.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن لتسليم جهاز 250 عروسة

الشرقية - إيمان مهنى تصوير حسين طلال

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بمكتبه بالديوان العام وذلك في إطار زيارتها للمحافظة للمشاركة في احتفالية "يدوم الفرح"، والمنفذة من قبل مؤسسة حياه كريمة بالتعاون مع المحافظة لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياة كريمة وكذلك تعاونها المثمر مع البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري ومؤسسة حياه كريمة في تنفيذ مبادرة يدوم الفرح لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة مؤكداً على إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للأندية الإجتماعية والثقافية ومكاتب التأهيل الإجتماعي لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر إحتياجا.

أهدى محافظ الشرقية دروعا تذكارية لوزيرة التضامن الإجتماعي، وللمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولمستشاره محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية تقديراً لجهودهم المخلصة في مد مظلة الحماية الإجتماعية لكافة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم .

حضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة غادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية و سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والعقيد مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وعدد من نواب البرلمان.

