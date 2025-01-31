اليوم السابع
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وظائف للمصريين فى الإمارات 2025.. فرص عمل بمرتبات تصل إلى 3900 درهم

الجمعة، 31 يناير 2025 12:30 ص
وظائف للمصريين فى الإمارات 2025.. فرص عمل بمرتبات تصل إلى 3900 درهم وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل للشباب للعمل بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، موضحًه أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب فى الخارج.

 

وأوضحت أن الـ 

وظائف 

المطلوبة بدولة الإمارات العربية، بالتخصصات الأتية:


- عدد 25 خباز حلواني.

- عدد 20 شيف جزارة.

- عدد 20 شيف أجبان.

- عدد 20 شيف أسماك.

وذلك برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي.

ويمكن للشباب الراغب فى الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالى: https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

 

• الشروط المطلوبة:

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الوظيفة.

• مزايا تقدمها جهة التوظيف:

- توفير تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.







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