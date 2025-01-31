وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية

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أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "هيجسيث" مع نظيره الكوري الجنوبي كيم سيون-هو، حيث تطرقا إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.



كما أعاد الطرفان - بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ اليوم /الجمعة/ - التأكيد على أهمية التحالف الأمريكي-الكوري الجنوبي، وأشارا إلى ضرورة الحفاظ على تعزيز الدفاع المشترك بين البلدين.



كما اتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في التواصل الوثيق بينهما في الفترة القادمة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.