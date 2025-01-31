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وزير الخارجية يلتقى البطريرك المارونى فى بيروت

الجمعة، 31 يناير 2025 05:54 م
وزير الخارجية يلتقى البطريرك المارونى فى بيروت بدر عبد العاطى مع غبطة البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، في بيروت مع غبطة البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى اليوم الجمعة.

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أكد الوزير عبد العاطي على وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية. كما أعرب عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

وأبرز وزير الخارجية ما تجسده انطلاقة عهد الرئيس جوزيف عون من فرصة لتعزيز دور المؤسسات الوطنية، دون إقصاء لأي مكون لبناني بما يسهم في تحقيق التوافق الوطنى اللازم لإنجاح المرحلة الجديدة، مشددًا على تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة.







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