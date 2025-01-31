وزير الخارجية يجتمع مع رئيس حزب القوات اللبنانية

كتب أحمد جمعة

عقد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اجتماعًا مع سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية خلال زيارته إلى بيروت اليوم الجمعة.



أشار الوزير عبد العاطي إلى تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، وطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتناول اللقاء تطورات المشهد اللبناني، حيث أعرب وزير الخارجية عن ثقة الجانب المصري في تكاتف كافة الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتحقيق التكاتف الوطني بما يلبي طموحات الشعب اللبناني الشقيق.