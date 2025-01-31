وزير الخارجية يؤكد لرئيس حكومة تسيير الأعمال فى لبنان دعم القاهرة لبيروت

كتب أحمد جمعة

اجتمع د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، وذلك اليوم الجمعة خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.



وزير الخارجية بدر عبد العاطى

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها دولة الرئيس ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر 2021، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عاليه في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شئون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.



د بدر عبد العاطى

وأكد وزير الخارجية أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.



