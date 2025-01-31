هلال شعبان يزين السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة بسهولة

كتب محمود راغب

يرصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم، الجمعة 31 يناير 2025 والانتقال نحو بداية الليل وسيظهر بالقرب مع كوكبي زحل والزهرة باتجاه الأفق الجنوب الغربى، حيث تشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

سيلاحظ خلال بضعة ليالي قادمة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع القادمة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.