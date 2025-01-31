نقيب الأشراف من بورسعيد: نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى

كتب لؤى على

شهد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اليوم، فاعليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية الثامنة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن أدى نقيب السادة الأشراف، صلاة الجمعة الأولى من شهر شعبان بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ووجه السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على رعاية مسابقة بورسعيد الدولية الثامنة لحفظ القرآن الكريم، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجميع القائمين على المسابقة، مؤكدا أن تجمع المتسابقين من مختلف دول العالم للمشاركة فيها، دليل على اهتمام جمهورية مصر العربية بكتاب الله عز وجل وتأكيد على رعايتها وعنايتها لأهل القرآن الكريم.

وقال نقيب السادة الأشراف:"من محافظة بورسعيد الباسلة، نعلن وقوفنا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييدنا المطلق في اتخاذ القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات تمس استقرار المنطقة".

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن جمهورية مصر العربية ستظل حارسًا أمينًا على القضية الفلسطينية ولن تقبل بأي تهجير للشعب الفلسطيني أو تصفية القضية، وستتصدى بكل قوة لأي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

واختتم نقيب السادة الأشراف قائلًا:"أدع المولى عز وجل أن يحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء وأن يجنبها ويلات الحروب، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".

وفي نهاية فاعليات الافتتاح، كرم اللواء أركن حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، السيد محمود الشرف نقيب السادة الأشراف، ومنحه درع النقابة تكريما لدوره في نشر الوسطية والاعتدال.