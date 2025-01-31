نقابة النقل والمواصلات: ندعم الرئيس السيسى فى رفض تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددة على دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن مصر القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت: أن أرض غزة هي أرض الفلسطينيين، وليس لهم مكان آخر، ونرفض أي محاولات لفرض سياسة التهجير القسري، كما نؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، وموقفها ثابت في رفض أي حلول على حساب أمنها واستقرار المنطقة، كلنا خلف قيادتنا الوطنية.. وكلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعت النقابة العامة كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية ودعم موقفها المشرف الذي يعكس الدور التاريخي لمصر كدرع للعروبة وحامٍ للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابعت: نقول بصوت واضح: "كفوا عن العبث، واعلموا أن مصر كلها قيادةً وشعبًا تقف صفًا واحدًا ضد أي مؤامرة تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة أو النيل من حقوق الفلسطينيين، إن الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه سيظل مدعومًا من الشعب المصري الذي يؤمن بعدالة قضيته وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومصر لن تقبل بأي حل يمس كرامة الشعب الفلسطيني أو يفرط في حقوقه المشروعة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها أن هذه المؤامرة لن تمر بفضل تماسك الشعب المصري وقيادته الحكيمة وستظل مصر صوت الحق في وجه الظلم والطغيان.