نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض آلاعيب الإعلام الصهيونى.. ومصر ستظل سلاح العرب

كتبت آية دعبس

استنكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، نشر صحيفة " جيروزاليم" الإسرائيلية صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مقال لا علاقة له بإيران، مؤكدا أن هذا هو سلاح المؤامرة الدنيئة والالاعيب الخبيثة التى يلجأ إليها العدو الذى هو أقل وصف له بالتلميذ " البليد".

وأكد " المهيرى"، فى تصريحات صحفية، أن هذا التلاعب الإعلامي الكاذب الذى يلجأ إليه الخبثاء الصهاينة يأتى ردا على تبنى الرئيس المصرى العروبى عبد الفتاح السيسي الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفضه التام تهجير الشعب الفلسطيني كونه ليس حلاً وأنه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر تعتبر بمثابة تهديد لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي وأن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية.

ووصف تصرف الإعلام الصهيونى " بالضعيف" الذى يلجا إلى حيلة من لا حيلة له مشددا على أن ذلك لن يٌغير من موقف مصر تجاه للقضية الفلسطينية..بل زاد من تأييد الشعب وفى القلب منه العمال لكل قرارات الرئيس وتفويضه فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى.. وأن مصر تحت قيادته ستظل سلاح العرب لكل عدو مغتصب متغطرس.

وأدان نائب رئيس اتحاد عمال مصر وبشدة الافعال الشاذة الرخيصة للإعلام الإسرائيلي الممنهج الذى يحمل فى طياته تهديدا ووعيدا تجاه موقف مصر الراسخ الذى أعلنه الرئيس السيسى فى موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية أنه ثابت تاريخيًا ولا يمكن التنازل أو الحياد عن أحد ثوابته التي تشمل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ونحن عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.