منخفض جوى يضرب لبنان

إيمان حنا

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية يتمركز جنوب غرب تركيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض في درجات الحرارة.ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى مساء اليوم الجمعة، حيث يبدأ بالانحسار تدريجياً، ليشهد الطقس استقراراً السبت، قبل أن يتأثر بمنخفض جوي آخر مصدره البحر الأسود اعتباراً من صباح الأحد.

ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى طقس متقلب أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ، ومن ثم يعود إلى الاستقرار تدريجيا

وتوقعت صلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بلبنان أن يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا مع ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وأوضحت المصلحة، أن الجو يكون غائما ، اليوم الجمعة، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، مع برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط الثلوج بدءا من 1800 متر، على ان تنحسر الامطار تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.





