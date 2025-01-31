مصدر طبى بالفيوم: حاولنا لأكثر من ساعة إنقاذ حياة عامل حديقة الحيوان

الفيوم رباب الجالي

أكد مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام أن العامل الذي لقي مصرعه بحديقة حيوان الفيوم بعدما التهم الأسد أجزاء من رأسه حاول الأطباء بقسم الاستقبال و الطوارئ إنقاذه لوقت استغرق أكثر من ساعة في محاولات لانعاشه وفشلت كل المحاولات ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام .

كان لقي عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما ألتهم أسد بالحديقة رأسه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام اسد بالهجوم علي عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه ، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، ولفظ. أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.