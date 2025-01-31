مسيرات حاشدة فى بنى سويف متجهة لمعبر رفح دعما للقضية الفلسطينية.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف حشودا كبيرة من أبناء مدن ومراكز المحافظة، فى أتوبيسات متوجهة إلى رفح للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفض تهجير الشعب الفلسطينى.

وتجمع أبناء المحافظة من المواطنين من الرجال والسيدات والشباب رافعين أعلام مصر، تمهيداً للتحرك في مجموعات لمشاركة أبناء المحافظات في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم في رفح للتعبير عن رفض قرار التهجير.

ونظمت القوى الوطنية بمحافظة بنى سويف، مسيرة كبيرة شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة فى أتوبيسات متجهة إلى مدينة رفح للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفض تهجير الشعب الفلسطيني.