مركز المناخ: زيادة درجة حرارة الأرض لتكون أعلى من حرارة الهواء ليلاً

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه مع بداية نصف طوبة الأخير والمتزامن مع آخر ليالي الصوالح السود من ليال الأربعينية، سيبدأ جوف الأرض ينثر الدفء وسترتفع البرودة عن الأرض مقدار سبعين ذراع .

أضاف فهيم أن المقصود هو بداية زيادة درجة حرارة جوف الارض لتكون أعلى من درجة حرارة الهواء ليلاً "عكس الفترة الماضية ( ليالى الكوالح والطوالح وبداية ليالى الموالح ) لذلك كان نمو المحاصيل ضعيف، واستجابته للأسمدة بطيئة .

أوضح فهيم أن جميع المحاصيل بما فيها الأشجار سوف تبدأ فى تجديد شبكة الجذور وخروج جذور جديدة بسبب دفء جوف الأرض، وهى مرحلة مختلفة عن المراحل الماضية والتى تستدعى معاملات نوعية وتسميد مختلف ومعدلات واسلوب رى مختلف حسب كل محصول "محاصيل حولية أو معمرة" وحسب نوع التربة وحسب منطقة الزراعة.