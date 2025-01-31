اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

الجمعة، 31 يناير 2025 01:49 م
محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة محافظ سوهاج مع المواطنين
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والشيخ عبد العاطي مزيد مدير أوقاف سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا إمام المسجد، متحدثا عن فضل الأخلاق الحميدة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وعقب الصلاة حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.
 







مشاركة

سوهاج

محافظ سوهاج

صلاة الجمعة

الشرطة

مطالب المواطنين






الرجوع الى أعلى الصفحة