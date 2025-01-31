محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

سوهاج - عمرو خلف

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والشيخ عبد العاطي مزيد مدير أوقاف سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا إمام المسجد، متحدثا عن فضل الأخلاق الحميدة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وعقب الصلاة حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.

