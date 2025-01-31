محافظ المنيا يعلن الانتهاء من توصيل المياه لـ70 أسرة بحى شرق مدينة سمالوط

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من توصيل خط مياه شرب لـ 70 أسرة من أهالي حي شرق مدينة سمالوط، دون تحميل المواطنين أى أعباء مادية.

كان المحافظ خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي لمركز سمالوط قد التقى عددا من الأهالي واستمع إلى شكواهم بشأن انقطاع المياه بحى شرق، وعلى الفور، أصدر توجيهاته لشركة المياه بتوصيل خط رئيسي لسد احتياج الأهالي، وإنهاء معاناة هذه الأسر.

وأوضح عويس غربانى، رئيس مركز سمالوط، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بسمالوط التي تحملت تكاليف التوصيل لضمان وصول المياه إلى منازل الأهالي شارعي المحطة، ومسجد عبد العال بحى شرق المدينة بعد انقطاع دام قرابة العام.