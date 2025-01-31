ليتوانيا تؤكد تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى غربي البلاد

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أكدت ليتوانيا تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من سلالة H5N1، والمعروفة باسم إنفلونزا الطيور، في مزرعة للدجاج البياض في الجزء الغربي من البلاد، وفقًا لما أفادت به المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).



ووقع التفشي في منطقة شيلوتي بغرب ليتوانيا، وأدى إلى نفوق 20 ألف طائر من قطيع يضم 246 ألفا و387 طائرًا، حيث تم إعدام جميع الطيور المتبقية لاحقًا، وقد قدمت السلطات الليتوانية هذه المعلومات إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.



ومع ذلك، ذكرت هيئة البث العامة الليتوانية (LRT) أن عدد الطيور النافقة بلغ 30 ألف طائر.



وقد أثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف كبيرة بسبب تأثيره على قطعان الدواجن في ليتوانيا، مما أدى إلى اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة القلق بشأن احتمالية انتقاله إلى البشر.