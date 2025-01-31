لأول مرة منذ وقف الحرب.. شهيدان و10 مصابين فى غارات إسرائيلية على البقاع بلبنان

شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات على منطقة البقاع شرقى لبنان، للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وزعم أنه قصف مواقع تابعة لـ "حزب الله" في منطقة البقاع شرق لبنان، مشيراً إلى انه اعترض طائرة استطلاع مُسيرة أطلقتها الجماعة اللبنانية، وكانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان بيانا، أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على جنتا - البقاع، أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة عشرة أشخاص.
ومن جهة أخرى، كان وزير الخارجية بدر عبد العاطى ـ قد أكد في مؤتمر صحفى عقد منذ قليل من قصر الرئاسة في لبنان وبثه وقائعه التلفزيون الرسمي في لبنان ـ إن موقف مصر ثابت إزاء ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف الخروقات الإسرائيلية، وأكد دعم مصر للشعب اللبناني ، والدعم الكامل للدفع بتأليف الحكومة الجديدة .