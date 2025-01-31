قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، ومحاصرتها منزلا.

وأفادت مراسلة "وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة من حاجز "دوتان" العسكري، بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بالقرب من ديوان الزكارنة، مضيفةً أن قوات الاحتلال حاصرت منزل المواطن علاء عاهد علاونة في الحي الشرقي بالبلدة، واستهدفت مركبة المواطن أيمن علاء علاونة بقذيفة "أنيرجا" ما أدى إلى إحراقها، قبل أن تعتقل الشقيقين حسن وأيمن علاونة.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامي الإبراهيم وأمين الأصهب، قبل أن تنسحب من البلدة.