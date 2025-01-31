قلق إسرائيلى من قدرات مصر الدفاعية.. مبعوث الاحتلال بالأمم المتحدة يعلق

كتبت : نهال أبو السعود

حالة من القلق تعيشها دولة الاحتلال كشفتها تصريحات سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، بعد أيام من التقرير المشبوه عن رفض مصر لتهجير أهالي غزة والذي استخدمت خلاله صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي تصريحاته، أعرب السفير الإسرائيلي عن قلقه مما أسماه "الترسانة العسكرية المتنامية والمتقدمة لمصر"، وأعرب عن مخاوفه بشأن التوسع العسكري المصري، متسائلاً عن ضرورته في غياب التهديدات.

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وتابع سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة: ما نشهده يدعو للقلق، يجب أن تدق أجراس الإنذار. لقد تعلمنا درسنا ويجب أن نراقب مصر عن كثب ونستعد لكل سيناريو.. ولكننا أيضاً بحاجة إلى أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر إلى كل هذه المعدات".

تظاهرات مصرية حاشدة أمام معبر رفح بشعار : لا للتهجير

ومنذ صباح اليوم، نظم عشرات الآلاف من المصريين أمام معبر رفح الحدودى، أكبر وقفة تضامنية مصرية مع الشعب الفلسطيني.. وأعلنوا رفضهم جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في الوقفة الحاشدة، تأييدهم ودعمهم لسياسات الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والداعية إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع المشاركون في الوقفة - الذين يمثلون أحزاب وقوى سياسية مختلفة، ومشاركين من شتى محافظات الجمهورية - علمي مصر وفلسطين، حاملين لافتات تأييد للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإعلان رفض التهجير، وتأكيد أن الحدود المصرية خط أحمر، وأن الشعب المصري مصطف على قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل إجراء يتخذه للحفاظ على الامن القومى المصرى، والقضية الفلسطينية.

وأكد آلاف المصريين المشاركين في الوقفة أمام معبر رفح، أن مخطط تهجير الفلسطينيين؛ يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن الشعب المصري - كما أكد الرئيس السيسي - لن يشارك في أي ظلم يمارس ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلن المشاركون في الوقفة رفضهم لأية ضغوط تمارس على الدولة المصرية لتمرير مخطط التهجير، وأكدوا وقوف الشعب المصري بأكمله خلف الرئيس السيسي في رفض التهجير وكل ما من شأنه تهديد استقرار منطقة الشرق الأوسط.

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