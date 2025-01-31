فضيحة تهز الجيش البريطانى.. عشيقة الجنرال ورطته فى سرقة نصف مليون إسترلينى

كتبت : نهال أبو السعود

خدع ضابط بالجيش البريطاني حكومة بلاده وقام بسرقة ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني من الإمدادات بعد أن شعر بضغوط من صديقته لإثبات أنه ثري.

قالت صحيفة الجارديان إن جيد شارلوت البالغ من العمر 45 عام ، وضع أكثر من 600 طلب لشراء طابعات وحبر طابعات وباع العناصر على موقع eBay، مستخدمًا العائدات لشراء معدات مصممة بما في ذلك الساعات، وتم سجنه لمدة ثلاث سنوات لاستخدامه أموال دافعي الضرائب لوضع الطلبات الاحتيالية.

انضم شارلوت إلى الجيش في عام 2007 بعد أن كان ضابط شرطة سابقًا وشق طريقه عبر الرتب ليصبح رقيب تموين (QMS) مع المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين الملكيين في تيدورث، ويلتشير، وأشارت الصحيفة الى ان رقيب التموين مسؤول عن الإمدادات والمخازن في الجيش ويكسب في المتوسط 38000 جنيه إسترليني سنويًا.

سمعت المحكمة أن شارلوت بدأ علاقة غرامية، وبدأ سلوكه الاحتيالي عندما بدأت صديقته في الضغط عليه بشأن العطلات، واستخدم بريده الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع البريطانية لطلب طابعات وحبر من مقاول للجيش قبل بيعها لشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي المجموع، حصل على 487.919.80 جنيهًا إسترلينيًا من المعدات وحقق 349.120.68 جنيهًا إسترلينيًا من بيعها قبل أن يتم القبض عليه عندما وجد مسؤول وزارة الدفاع أنهم يعانون من نقص في الطابعات والحبر.

قال توم ويلكنز، المدعي العام: "بين أواخر عام 2021 ونهاية عام 2022، طلب المدعى عليه طابعات وخراطيش حبر من شركة في نوتنجهام. تم اكتشاف الاحتيال من قبل مسؤول مدني يستعد لعملية في ألمانيا، وكانوا يعانون من نقص في الطابعات حيث لاحظت أن وحدة المدعى عليه أنفقت أكثر من ميزانية المشتريات بشكل كبير".

وقال ويلكنز إن الاحتيال تم تعقبه إلى شارلوت وواجهه ضابط كبير مشيرا الى ان المدعى عليه أصدر 676 طلبًا على مدار عام تقريبًا.