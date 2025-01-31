فرنسا تعرب عن أسفها لحادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فى واشنطن

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أعربت فرنسا عن حزنها العميق اثر حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية تابعة للجيش الأمريكي ، الليلة الماضية ، في العاصمة الأمريكية واشنطن ، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ، إن فرنسا تقدم خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم ، معربة عن تضامنها مع السلطات والشعب الأمريكي.



وتحطمت طائرة ركاب في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني خارج واشنطن ، بعد اصطدامها في الجو بمروحية (بلاك هوك) تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من المدرج، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي الدفاع.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا ناجين" من كارثة اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب تابعة لشركة "أمريكان ايرلاينز" كان على متنها 64 شخصا والتي شهدتها سماء العاصمة واشنطن ليل الأربعاء.