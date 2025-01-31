عماد الدين حسين: صورة الرئيس على "جيروزاليم" الإسرائيلية تحمل تهديدا لا نقبله

إبراهيم حسان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن دلالة الصورة التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ينبغي أن تُفهم في سياق الفهم الحقيقي للصحافة الإسرائيلية.

ولفت حسين النظر، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى أن الصحافة الإسرائيلية موجهة ومن لا يفهم ذلك عليه أن يراجع ويفهم تاريخ الصحافة في كل المحطات، فالإعلام الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر شيئا حقيقيا إلا إذا كان يصب في مصلحة الاحتلال، لافتا إلى أن صحيفة جيروزاليم بوست ناطقة بالإنجليزية بالتالي هي موجهة للخارج، للتعبير عن مجمل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وتابع عماد الدين حسين: "لا يخفى على كثيرين أن إبراهيم رئيسي قتل في حادث طائرة حينما كان عائد من أذربيجان، وهناك تقارير كثيرة تقول إن إسرائيل هي من فجرت الصورة، ويقصد من الصورة المنشورة بجيروزاليم بوست أن هناك تعاون مصري إيراني لكن الدلالة الأسوأ تحمل تهديد مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الشجاع والذي أعلنه بوضوح بشأن تهجير الفلسطينيين".

أضاف عماد الدين حسين: "رغم أن هناك علاقات رسمية منذ زيارة السادات للقدس في 1977 واتفاق السلام بعد ذلك، لا تزال مصر هي العقبة والدولة الأكبر وذات المخزون البشري والجيش الأقوى لذلك يقولون إن مصر هي الجائزة الكبرى".

وأشار، إلى أن مشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم موجود منذ زمن بعيد، ويحاولونه تنفيذه بشتى الطرق، لكن تظل مصر هي العقبة الكبيرة ضد هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي، بالتالي جن جنون الإسرائيليين وسيظل هذا الجنان موجود.