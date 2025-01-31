صحة الإسماعيلية تستقبل أكبر جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن توريد وتركيب جهاز فرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة ، بدعم من وزارة الصحة والسكان بتكلفة 61 مليون جنيه، للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وتطوير الخدمات الوقائية بمحافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتعزيز منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ،وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بنظام واحد يسجل دورة عمل النفايات الطبية الخطرة من بدايتها، حتى التخلص النهائي من نتاج المعالجة.

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، إلى أن جهاز الفرم والتعقيم للنفايات الطبية الخطرة وصل إلى مخازن منطقة نفيشة ضمن خطة وزارة الصحة بتزويد الجهاز لعدد 6 مديريات صحة على مستوى الجمهورية ومن ضمنها محافظة الإسماعيلية ؛لتعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع الحكومى والخاص على التعامل مع النفايات الطبية الخطرة بشكل آمن وفعال، وتطوير الخدمات الصحية والوقائية في المحافظة.

وأضافت الدكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة، أن جهاز الفرم والتعقيم يعد أكبر الأجهزه على مستوى الجمهورية حيث يعمل بسعة 2500 لتر في الدورة الواحدة ،وجرى تركيب الجهاز وتشغيله بواسطة الشركة الموردة للجهاز، حيث قامت لجنة هندسية من المهندسين الألمان بحضور عملية التشغيل التجريبي للتأكد من سلامة تركيبات الجهاز وعمل تشغيل جزئى إلى حين التشغيل التجريبى للجهاز بكامل طاقته وذلك وفق الإشتراطات الصحية والبيئية.

وفى سياق متصل ،تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة موقع مشروع البنية التحتية لتشغيل الجهاز الذى تم توريده ويشمل تنفيذ ثلاث مبانى وتضم مبنى للجهاز وعدد 2 مبنى لمراحل تشغيله وغرفة إدارية ،كما تابعت إستكمال تنفيذ إمداد التغذية الكهربائية للجهاز تحت إشراف إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للبدء فى تشغيله ليخدم محافظة الإسماعيلية بالكامل ومحافظات مدن القناه.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ودكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة والمهندسة مروة هلالى عضو إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالإسماعيلية.