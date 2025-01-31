"شيفرون" تستخدم مصطلح "خليج أمريكا" بعد قرار ترامب بتغيير اسمه

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أعلنت شركة "شيفرون"، إحدى كبرى شركات النفط الأمريكية، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024، مشيرةً إلى عملياتها في "خليج أمريكا"، وذلك تماشيًا مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والذي يقضي بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا".



وفي بيانها الصحفي، استخدمت شيفرون المصطلح الجديد، لتصبح بذلك أول شركة طاقة كبرى تتبنى هذه التسمية، وفقا لشبكة "يو إس نيوز".



يأتي هذا بعد أن وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بعنوان "استعادة الأسماء التي تكرّم عظمة أمريكا"، والذي يهدف إلى إعادة تسمية المعالم الوطنية بأسماء تعكس التراث الأمريكي.



جدير بالذكر أن شركات نفط أخرى، مثل هيس وشل، استمرت في استخدام تسمية "خليج المكسيك" في تقاريرها، بينما لم تذكر شركة إكسون موبيل المنطقة في أحدث نتائجها المالية.



وتُعد هذه الخطوة جزءًا مما اسمته الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لتعزيز الهوية الوطنية من خلال إعادة تسمية المعالم الجغرافية بأسماء تعكس التاريخ الأمريكي.