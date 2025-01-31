"سيد الفضلات".. مصور يابانى لم يستخدم المراحيض 50 عاما من أجل البيئة

فاطمة شوقى

اشتهر مصور ياباني يدعى ماسانا إيزاوا والذى يبلغ 74 عاما ، بـ "سيد الفضلات" بسبب عدم استخدامه للمراحيض أكثر من 50 عاما ، مقضيا حاجاته في الطبيعة ، وذلك من أجل البيئة.

وقالت صحيفة اكوديجيتال الأرجنتينية إن المصور الياباني يعتبر أن المراحيض ومعالجة مياه الصرف الصحى تستهلك كميات هائلة من المياه والطاقة ، بالإضافة إلى أنه يرى أنه لابد من إعادة الفضلات إلى طبيعتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصور الياباني متخصص في تصوير الطبيعة ، وكان يخرج في الغابات في شمال طوكيو ، وقال "نحن نعيش على حساب الكائنات الحية الآخرى ، لذا من الطبيعى أن نعيد فضلاتنا إلى الطبيعة مرة آخرى ، حتى تتمكن الكائنات الحية في التربة من تحليلها والاستفادة منها.

وأوضحت الصحيفة أن المصور يعيش في منزل حشبى في غابة طوكيو ، ويقدم إيزاوا دورات تعليمية في غابته الخاصة، التي تعادل مساحة ملعب كرة قدم، حيث يشرح تقنيات الحفر واستخدام أوراق الشجر للتنظيف.

وبدأت قصة إيزاوا مع هذا النهج البيئي في سن العشرين، عندما شهد احتجاجات ضد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي. ويؤكد أن الفطريات تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى تربة مغذية تساهم في نمو الغابة، ورغم أن هذه الممارسة غير قانونية في اليابان، يرى إيزاوا أن الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة المستدامة قد يجذب المزيد من الأتباع، خاصة من الشباب.



