سوق اليوم الواحد فى إمبابة يواصل عمله اليوم.. تخفيضات على السلع الأساسية

كتبت – مرام محمد

يطرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

ويوفر السوق، الجمعة من كل أسبوع، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بجودة عالية.

وأقامت المحافظة أسواقًا لليوم الواحد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى بالجهود الذاتية، تعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين بالأحياء والمراكز، خاصة فى القطاعات التى تشهد كثافات سكانية عالية، وتوفير فرصة مثالية للتسوق السريع والمريح.

وتنظم المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين، 3 أسواق لليوم الواحد، الأول بشارع الصوامع فى حى إمبابة، ويعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، لتوفير احتياجات أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وينظم السوق الثانى بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، يوم الاثنين من كل أسبوع، لخدمة أهالى العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، أما السوق الثالث فيتم تنظيمه بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحى بولاق الدكرور، يوم الاثنين من كل أسبوع.