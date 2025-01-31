اليوم السابع
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سنن الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب

الجمعة، 31 يناير 2025 09:00 ص
سنن الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب سنن صلاة الجمعة
كتب لؤى على

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صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.

والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

سنن صلاة الجمعة
سنن صلاة الجمعة






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سنن الجمعة

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

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