اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل "آتشيه" بإندونيسيا

الجمعة، 31 يناير 2025 05:37 م
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل "آتشيه" بإندونيسيا ريختر
أ ش أ

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أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 6.2 ريختر ضرب ساحل إقليم "آتشيه" شمالي البلاد.


وذكرت الوكالة - في بيان بثته عبر حسابها على منصة /إكس/ - أن الزلزال كان على عمق 29 كيلومترا، مُشيرة إلى أنه لا يوجد احتمالا حول حدوث "تسونامي".


كما حثت الوكالة، سكان الإقليم على الهدوء واليقظة من احتمال حدوث زلازل متتابعة، على الرغم من أن الزلزال لا يشكل تهديد بوقوع تسونامي.


وأكدت أن السلطات الإندونيسية تواصل مراقبة الوضع عن كثب.


يُشار إلى أنه لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو مصابين حتى الآن.







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زلزال

اندونيسيا

زلزال فى اندونيسيا

زلزال يضرب جزيرة اشتيه






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