رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى المحافظات برقم الجلوس

كتبت – مرام محمد

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان النتائج في عدد من المحافظات.

وبدأت المديريات التعليمية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، حيث تحتسب درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول من مجموع كلى 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع النهائي للصف الثالث الاعدادي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.

وفي محافظة الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالبًا وطالبة من إجمالى 204325 متقدمًا للامتحانات حضر منهم 203435.

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وفي محافظة الإسكندرية، اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 95155 طالب وطالبة.

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واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%، حيث تقدم للامتحانات 5150 طالب وطالبة، حضر منهم 5137 وتغيب عن أداء الامتحان 13 طالب وطالبة وحصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية 140 وحصل على درجات 139.5 عدد 110 طالبًا، و139 عدد 19 طالبًا، و138.5 درجة عدد 70 طالب وطالبة، و138-130 درجة عدد 1139 طالب وطالبة.

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وتواصل المديريات التعليمية في باقي المحافظات، أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح المديريات التعليمية النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يتم البدء فى إعلان النتائج خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها من المحافظين.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.