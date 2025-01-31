رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد لقاء بالتجار وأعضاء الغرفة التجارية بالقليوبية الأحد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عقد مؤتمر بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع، كما دعت الغرفة جميع التجار بالمحافظة ومنتسبيها لحضور اللقاء.



وكشفت الغرفة، أنه من المقرر أن يقعد المؤتمر يوم الأحد المقبل، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.



يأتي اللقاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية لرئيس جهاز حماية المستهلك، لمختلف المحافظات، للمتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

