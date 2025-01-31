رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال ذكرى تأسيس كنيسة باسادينا بكاليفورنيا بأمريكا

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفالات مرور 30 عامًا على تأسيس كنيسة باسادينا الإنجيلية (Mideast Evangelical Church) بمدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأسست الكنيسة في ديسمبر عام 1994. وتأتي هذه المشاركة في إطار جولة روحية لرئيس الطائفة الإنجيلية، يزور خلالها عددًا من الكنائس الإنجيلية العربية.

وخلال اليوم الأول للاحتفال، ألقى الدكتور القس أندريه زكي الكلمة الرئيسية بعنوان "الكنيسة بين الوطن والمهجر"، مؤكدًا على أهمية الخدمة في بلاد المهجر، ودور الكنيسة في الحفاظ على الهوية الروحية والوطنية وتعزيز الروابط المجتمعية لشعب الكنيسة ، مشيرًا إلى أهمية العمل الروحي المستمر في حياة المؤمنين. وأضاف أن الكنيسة هي كيان حي يعكس مجد الله من خلال خدمتها، ووحدتها، وتأثيرها الروحي والمجتمعي،.

كما قدم الدكتور القس أندريه زكي خلال فعاليات اليوم الثاني للاحتفال كلمة تحت عنوان "من مجد إلى مجد"، مؤكدًا أن الحياة المسيحية هي رحلة مستمرة من التغيير والنمو الروحي، حيث يقودنا الروح القدس إلى اختبار مجد الله بشكل متزايد في حياتنا الفردية والكنسية. واختتم كلمته بالصلاة من أجل استمرار خدمة الكنيسة ودورها في تعزيز رسالة المحبة والسلام، وتجسيد قيم الإنجيل في المجتمع، متمنيًا لها مزيدًا من النمو والازدهار في خدمتها الروحية والمجتمعية.

وقد قاد أوركسترا الاحتفال المايسترو ناير ناجي، المؤسس والمدير الفني لكورال القاهرة الاحتفالي، وشهد الحفل حضور مئات من أبناء الشعب الإنجيلي العربي في جنوب كاليفورنيا، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية البارزة، من بينهم: الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية السابق، والقس ماهر مقار، راعي كنيسة باسادينا، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية السابق، والدكتور القس مجدي جرجس، راعي الكنيسة السابق، والقس أمير شوقي، راعي كنيسة غرب لوس أنجلوس الإنجيلية، والقس عادل ملك، راعي الكنيسة العربية بهانينجتون بيتش، والقس مكرم إبراهيم، راعي الكنيسة العربية برانشو كوكامونجا، والقس نبيل إبراهيم، راعي كنيسة أناهيم بارونج كاونتي، والقس صموئيل سمعان، قس مساعد بكنيسة أناهيم بارونج كاونتي، والقس نزيه بشاي، راعي الكنيسة الكتابية العربية بلونج بيتش، والقس أنسي أنيس، والقس رأفت الجاولي.