خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء فى المحيط الهادئ 2025

فاطمة شوقى

توقع عدد من الخبراء انفجار بركان تحت الماء في المحيط الهادئ، وذلك بعد رصد نشاطا زلزاليا واهتزازات أرضية، مما ينذر باستيقاظ الجبل البركانى في 2025، وهو ما يثير حالة من الرعب والقلق ، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.



بركان تحت المحيط الهادئ



في قاع المحيط الهادئ، على عمق 1400 متر، يقع هيكل بركان تحت الماء ، واسمه أثار حيرة عدد كبير من العلماء، مع توقعات شديدة بانفجاره في 2025 ، واسمه أكسيال البحري Axial Seamount ، ويقع على بعد حوالى 480 كيلومترا قبال ساحل ولاية أوريجون في الولايات المتحدة، ويعتبر هذا البركان الأكثر نشاطًا في شمال شرق المحيط الهادئ وكان موضوع مراقبة شاملة منذ عام 1997، مما سمح بالتقدم فى التنبؤ بالأحداث الثورية.



ووفقا للصحيفة فإن جبل أكسيال البحري يقع على الحدود بين صفيحة خوان دي فوكا وصفيحة المحيط الهادئ التكتونية، وهي المنطقة التي تتشكل فيها قاع البحر الجديد بسبب ضغط الصهارة الناشئة عبر قشرة الأرض. وسجل هذا البركان تحت الماء ثلاثة ثورات خلال العقود الثلاثة الماضية، في الأعوام 1998 و2011 و2015.



بركان تحت الماء



والآن يظهر البركان تضخمًا في بنيته، وهو سلوك مماثل للسلوك الذي سبق هذه الأحداث الثورية، ويقول الخبراء إن الانتفاخ يعود إلى صعود الصهارة من باطن الأرض، مما يمارس ضغطا على سطح البركان.



وشهدت الأشهر الأخيرة أيضًا زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي في المنطقة، مع وقوع مئات الزلازل كل يوم، مما يشير إلى وجود حركة مستمرة للصهارة تحت البركان. وقال عالم البراكين بيل تشادويك من جامعة ولاية أوريجون: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو إلى الأبد".

وقد سمح الرصد المستمر أيضًا بتطوير أدوات التوقعات ، وحددت دراسات حديثة أنماط زلزالية سبقت ثوران عام 2015، والتي يمكن اكتشافها قبل ساعات من وقوع حدث ثوران قادم. وإذا تأكدت هذه التوقعات في المستقبل، فسوف يفتح ذلك إمكانيات جديدة لدراسة الانفجارات البركانية في الوقت الحقيقي وتحسين الاستعداد للأحداث الأكثر خطورة.

بالإضافة إلى الأدوات التقليدية، كان استخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا. لقد أدى التحليل الحاسوبي للبيانات المجمعة إلى تحسين فهم الزلازل التي تؤدي إلى الانفجارات البركانية، مما أدى إلى زيادة دقة التوقعات.

ما هو تأثيره؟

تعود أحدث ذكرى لثوران كارثي في قاع البحر إلى يناير 2022، عندما تسبب بركان هونجا تونجا-هونجا هاباي في انفجار قوي لدرجة أنه تسبب في حدوث تسونامي في المناطق المجاورة - بما في ذلك موجات شاذة على السواحل من بيرو و تشيلي - وحقن كمية هائلة من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير، ومع ذلك، لا يشكل جبل أكسيال البحري تهديدًا مباشرًا للسكان البشر، حيث أن نوعه من الثوران لا يولد انفجارات عنيفة أو موجات تسونامي. يسمح هيكل درع البركان، الذي يتكون من تدفقات الحمم البركانية الدقيقة، بإطلاق الصهارة تدريجيًا، مما يؤدي إلى إنشاء قاع بحر جديد بدلاً من التسبب في أحداث كارثية.

ومع ذلك، فإن تأثيرها على النظم البيئية تحت الماء ملحوظ. يمكن أن تؤدي الانفجارات البركانية لهذا البركان إلى تغيير الأنظمة الحرارية المائية القريبة، كما تؤثر أيضًا على المجتمعات البيولوجية التي تعتمد عليها. ولهذا السبب، يسعى العلماء إلى التقاط التغيرات التي تحدث أثناء الثوران في الوقت الحقيقي لفهم تأثيره بشكل أفضل.