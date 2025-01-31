حياة كريمة بالأقصر.. الوعى الأثرى بالأقصر تدعم 250 طفل بالقرى بقافلة توعوية رياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، دعمها لأطفال قرى ونجوع المحافظة، عبر فعاليات قافلة توعوية رياضية ترويحية لدعم 250 طفلا بقرى حياة كريمة، وذلك في ظل القيادة السياسية التى تولى اهتماماً كبيراً نحو تكثيف برامج وأنشطة ومساحات تفاعلية للنشء بمحافظات الجمهورية، وضمن قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أصبحت كقوة ناعمة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والنهوض بالخدمات المقدمة.

وفى هذا الصدد يقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إنه نفذت الإدارة العامة للأثار المصرية اليونانية الرومانية، وإدارة الوعى الأثرى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والإدارة العامة لتنمية النشء ومنطقة الأقصر الأزهرية والكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة، فعاليات القافلة المجمعة تحت شعار "قوافل وحياة كريمة" قافلة توعوية رياضية ترويحية لأطفال قرى حياة كريمة بمشاركة 250 من الطلائع.

ويضيف مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تضمنت القافلة التوعوية للأطفال الحديث حول الهوية المصرية والحضارة الفرعونية صمام أمان للتماسك المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الثوابت الوطنية الراسخة، وأن تعزيز الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، حيث كان الهدف من هذه القوافل الى تعزيز الوعي الثقافي والصحي والتعليمي بجانب الأنشطة الرياضية والترفيهية، مما يجعلها أداة فعّالة للتواصل مع النشء وتعزيز انتمائهم للمجتمع، وأن دورهم في هذه المبادرة يعكس قدرتهم على تحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وكانت قد نظمت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، فعاليات ورش حكى تفاعلية للأطفال حول التاريخ المصرى القديم، وذلك إيماناً بأهمية نشر الوعي الأثري بين الأجيال الصاعدة، حيث قدمت الإدارة ورش حكي تفاعلية بالتعاون مع هيثم شكري، حكواتي ومصمم أنشطة للأطفال، وذلك على مدار يومين في مدينتي الطود والبغدادي وطيبة الجديدة، بهدف تعريف الطلاب بقيمة التراث الأثري وتعزيز فخرهم بحضارتهم العريقة من خلال الحكي.



إدارة الوعى الأقصر تنظم قافلة توعوية رياضية بالأقصر



إدارة الوعى الأقصر تنظم قافلة توعوية رياضية



فعاليات قافلة توعوية رياضية بمشاركة 250 من طلائع القرى



قافلة توعوية رياضية بمشاركة 250 من طلائع القرى بالأقصر