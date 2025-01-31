حشود كبيرة من أبناء الغربية قبل السفر لرفح لرفضهم قرار تهجير الفلسطينيين (صور)

الغربية - مصطفى عادل

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تجمع حشود كبيرة من أبناء مدن ومراكز المحافظة، تمهيداً للانطلاق والتوجه إلى رفح للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفض قرار تهجير الشعب الفلسطيني.

وتجمع أبناء المحافظة من المواطنين من الرجال والسيدات والشباب رافعين أعلام مصر، تمهيداً للتحرك في مجموعات لمشاركة أبناء المحافظات في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم في رفح للتعبير عن رفض قرار التهجير.



مسيرات حاشدة بالغربية لرفض تهجير الفلسطينيين (1)



مسيرات حاشدة بالغربية لرفض تهجير الفلسطينيين (2)



مسيرات حاشدة بالغربية لرفض تهجير الفلسطينيين (3)



مسيرات حاشدة بالغربية لرفض تهجير الفلسطينيين (4)



مسيرات حاشدة بالغربية لرفض تهجير الفلسطينيين (5)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

وفيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين، قال الرئيس السيسى: "لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري"، مضيفًا: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

وشدد الرئيس السيسى على أن هناك حقوقا تاريخيّة لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

وقال الرئيس السيسى إن الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر علي مدار أكثر من 14 شهرًا؛ مؤكدًا أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.