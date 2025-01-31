حزب ترامب يتقدم بطلب أمام النواب لإضافته فى "جبل العظماء"

كتبت : نهال أبو السعود

قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لنحت تمثال الرئيس دونالد ترامب على جبل راشمور، وقال موقع أكسيوس أنه من غير المرجح أن يمر هذا الإجراء عبر الكونجرس ولكنه مثال آخر على الولاء والإعجاب الذي يظهره بعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لترامب.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل النائبة آنا بولينا لونا (جمهورية فلوريدا)، والتي قالت عبر منصة إكس"الإنجازات الرائعة التي حققها ترامب لبلدنا والنجاح الذي سيستمر في تحقيقه تستحق أعلى درجات التقدير والشرف على هذا النصب التذكاري الوطني الشهير".



ترامب والجبل

وأشار التقرير، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح فكرة إضافة رئيس إلى تلال داكوتا الجنوبية التاريخية، ففي عام 1999، ناقش الكونجرس ورفض في النهاية إضافة الرئيس رونالد ريجان إلى الرباعية المكونة من الرؤساء السابقين جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن.

يردد مشروع قانون جبل راشمور صدى اقتراح آخر قدمه مجلس النواب الأسبوع الماضي لتغيير الدستور للسماح لترامب بالسعي إلى ولاية ثالثة وأخيرة في منصبه، وهذا الإجراء من شأنه أن يسمح لأي رئيس لم يقض فترتين متتاليتين بالترشح لولاية ثالثة ولم يسبق أن خدم ترامب وجروفر كليفلاند في البيت الأبيض لفترات غير متتالية.

سبب أخر يجعل تحقيق الاقتراح بعيد المنال إلى حد كبير انه يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونجرس والتصديق عليه من قبل 38 ولاية لإضافته إلى الدستور.