تنظيم سوق اليوم الواحد اليوم بمدينة نصر وحلوان.. اعرف الأماكن

تنظم محافظة القاهرة، اليوم، سوق اليوم الواحد فى حى الأميرية ومدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وفى حلوان بمنطقة ركن فاروق، حيث تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين سوق اليوم الواحد، والذى يتواجد على مدار الأسبوع فى مناطق مختلفة بالعاصمة، ويتم تنظيم السوق على مدار يومين فى عدة مناطق، كما يتم التوسع في اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة

الجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.