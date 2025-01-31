تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء وأقل المناطق برودة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 31-1-2025 ، وذلك تزامنا مع استقرار الأحوال الجوية بكافة الأنحاء واستمرار الأجواء شديدة البرودة ليلا.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 22

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 27