تعرف على مواعيد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلنت فايزة أحمد، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن النتيجة ستُعلن خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد، مؤكدةً أن أعمال الكنترول تسير بسرعة لضمان إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت مدير عام تعليم البحر الاحمر، أن ماراثون الامتحانات لهذا العام تميّز بحسن التنظيم والالتزام بداية من إجراءات التأمين والسلامة، مرورًا بمستوى الانضباط العالي الذي شهده الطلاب والمعلمون، وصولًا إلى خطة العمل التي لاقت اشادة من الطلاب والمدرسين.

وأوضحت مدير المديرية أن لجنة النظام والمراقبة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية المنتشرة في المدن السبع بالمحافظة، وهي رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، حلايب، وشلاتين، لافتةً الي أن مديرية التعليم تسعى لإعلان النتيجة بشكل يضمن تحقيق العدالة والشفافية.