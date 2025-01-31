تعرف على أسماء شهداء حماس ومناصبهم خلال الحرب مع الاحتلال الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت حركة حماس اليوم الجمعة، قائمة بأسماء قيادات الحركة ومناصبهم الذين استشهدوا خلال الحرب التي نشبت في 7 أكتوبر 2023، مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان، إنه "إذ تودع حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء شعبنا ومقاومتنا وقادتها العظام فإنها تعاهد الله تعالى وتعاهد شعبنا وأمتنا أن تظل وفية لدمائهم، تحمل أمانتهم التي استشهدوا من أجلها حتى التحرير الكامل وطرد العدو وعودة شعبنا لوطنه واستعادة كافة حقوقه في دولته وعاصمتها القدس".

وفي القائم الأسماء التالية:

إسماعيل هنية (أبو العبد)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

‎يحيى السنوار (أبو إبراهيم)

‎رئيس المكتب السياسي لحركة حماس



‎صالح العاروري (أبو محمد)

‎نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس



‎تيسير إبراهيم (أبو محمد)

‎رئيس مجلس القضاء الحركي الأعلى لحركة حماس



أسامة المزيني (أبو همام)

‎رئيس مجلس شورى حركة حماس بقطاع غزة



روحي مشتهى (أبو جمال)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس



سامح السراج (أبو فكري)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس



مروان عيسى (أبو البراء)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس



زكريا معمر (أبو أحمد)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس

جميلة الشنطي (أم عبدالله)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس

جواد أبو شمالة (أبو كرم)

‎عضو المكتب السياسي لحركة حماس

سامي عودة (أبو خليل)

‎رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس بقطاع غزة

‎محمد أبو عسكر (أبو خالد)

‎عضو المكتب الإداري لحركة حماس بقطاع غزة

‎خالد النجار "أبو عبادة" - عضو قيادة الضفة الغربية

ياسين ربيع "أبو شهد" عضو قيادة الضفة الغربية

فتح الله شريف "أبو الأمين"

عضو قيادة الخارج، وقائد حماس في لبنان

والخميس، أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أبو عبيدة استشهاد رئيس أركان القسام والقائد البارز محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أيضا عن استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان للكتائب خلال معركة طوفان الأقصى.

وكشف أبو عبيدة عن استشهاد غازى أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خانيونس.

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