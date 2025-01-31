تسليم 20 قطعة أرض بمنطقة البغدادى الصناعية بالأقصر باستثمارات 350 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تقدمه منطقة البغدادى الصناعية في محافظة الأقصر، للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات عبر توفير 358 قطعة لعمل مصانع متنوعة، وذلك إستمراراً للدعم الذى تقدمه محافظة الأقصر فى عالم الصناعة لتوفير اللازم للمستثمرين من كافة أرجاء الصعيد، حيث تم مؤخراً إنهاء تسليم 20 قطعة أرض صناعية باستثمارات 350 مليون جنيه.

ويقول عبد الخالق حسين مدنى رئيس مدينة البياضية، إنه تعتبر منطقة البغدادى الصناعية، هي أول منطقة تقام رسمياً بالمحافظة لإقامة مصانع متنوعة، فقد تم إصدار عددا كبيرا من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية باعتبارها عجلة التنمية فى مختلف المحافظات، حيث إنه منذ عدة سنوات تم تدشين المنطقة الصناعية الأولى بالبغدادى في مدينة البياضية.

ويضيف رئيس مدينة البياضية، لـ"اليوم السابع"، إن المنطقة مقامة على مساحة 311 فدانا وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة بعدد 358 قطعة، وتحتوي المنطقة على الأنشطة الآتية:- (مواد بناء – مشروعات غذائية – مشروعات كهربائية وإلكترونية – مشروعات دوائية - 20 قطعة مخصصة للمعارض)، حيث تم العمل بكل جدية في معدلات العمل بالمنطقة لخدمة المستثمرين، عبر توفير الدعم اللازم لهم بتوصيل المرافق لمختلف المصانع التى تم تخصيص أراض لها، حيث تم توفير كافة سبل الدعم اللازمة للمستثمرين لاستكمال مصانعهم لخدمة الاستثمار بالأقصر.

وأكد عبد الخالق حسين، إنه على مدار السنوات الماضية بلغت المصانع التى تم تخصيصها وتسليمها أكثر من 106 مصنع، والمصانع التى تم تشغيلها وتعمل فعلياً 21 مصنع وعدد 22 قيد التشغيل، والباقي حصلوا على رخصة البناء وشرعوا بأعمال البناء، والموقف التنفيذى للمنطقة: كهرباء 30% - مياه 90% - طرق90% تمهيد بدون رصف - صرف صحى 95% شبكة الانحدار الداخلية + محطة رفع، وشملت المصانع التى تم منح تراخيص لها تعمل فى (مجالات صديقة للبيئة وتشمل صناعات الاسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدني والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة).



الوحدات الصناعية داخل منطقة البغدادى



جانب من دعم المحافظة لمنطقة البغدادى الصناعية