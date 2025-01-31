تحذير لمكاتب الكونجرس الأمريكي بعدم استخدام تطبيق "ديب سيك"

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تلقت مكاتب الكونجرس الأمريكي تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، في إشعار أرسله كبير المسئولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي.



ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن الإشعار، في هذا الوقت، يخضع تطبيق "ديب سيك": للمراجعة من قبل كبير المسئولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب الأمريكي.



وهدد ظهور نموذج تطبيق "ديب سيك " للذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة هيمنة عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية مثل أوبن إيه.آي ، وجوجل على السوق.