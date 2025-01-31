بعد الرسوم الجمركية.. ترامب يهدد كندا والمكسيك بـ"ضرائب النفط"

كتبت نهال أبو السعود

ستدخل رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على كندا والمكسيك بنسبة 25% حيز التنفيذ يوم السبت، ولا يزال الرئيس الأمريكي يدرس ما إذا كان سيشمل النفط من تلك الدول كجزء من ضرائب الاستيراد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

قال ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية على النفط من كندا والمكسيك: "قد نفعل ذلك أو لا نفعله. سنتخذ هذا القرار على الأرجح الليلة"، وأضاف إن قراره سيستند إلى ما إذا كان سعر النفط الذي يتقاضاه الشريكان التجاريان عادلاً، على الرغم من أن أساس الرسوم الجمركية التي هدد بها يتعلق بوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الكيميائية المستخدمة في الفنتانيل.

وأضاف ترامب: "قد نفرضها أو لا نفرضها. سنتخذ هذا القرار، ربما الليلة، بشأن النفط. لأنهم يرسلون لنا النفط، وسنرى. الأمر يعتمد على السعر. إذا تم تسعير النفط بشكل صحيح، وإذا عاملونا بشكل صحيح، وهو ما لا يفعلونه"، وتابع: "انظر، لم تكن المكسيك وكندا جيدتين معنا أبدًا في التجارة لقد عاملونا بشكل غير عادل للغاية في التجارة، وسنكون قادرين على تعويض ذلك بسرعة كبيرة لأننا لسنا بحاجة إلى المنتجات التي لديهم".

قد يؤدي خطر فرض الرسوم الجمركية على النفط الكندي والمكسيكي إلى تقويض تعهد ترامب المتكرر بخفض التضخم الإجمالي من خلال خفض تكاليف الطاقة وقد تنتقل التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين في شكل أسعار بنزين أعلى - وهي القضية التي وضعها ترامب في مركز حملته الرئاسية الجمهورية عندما تعهد بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف في غضون عام واحد.

سيكون هذا الإجراء بمثابة تنفيذ لتهديد أطلقه ترامب لأول مرة في الأيام الأخيرة من حملة 2024، عندما هدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 % على جميع الواردات من المكسيك، وهي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، ما لم تقم الحكومة المكسيكية بكبح تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية ثم وسع هذا التهديد لاحقًا ليشمل كندا والصين.

وأشار التقريرإلى أن المكسيك وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأمريكيين لبعض السلع، لكن الخبراء قالوا أيضًا إن اقتصادي المكسيك وكندا من المرجح أن يعانيا أكثر في الأمد البعيد من حرب تجارية ممتدة.



