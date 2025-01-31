الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل تتعمد جعل غزة منطقة غير صالحة للحياة

أ ش أ

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي ، أن دولة الاحتلال ورغم وقف إطلاق النار تفرض ضغوطا كثيرة وأوضاع صعبة على قطاعغزة وتتعمد جعله منطقة غير صالحة للحياة تمهيدا للمخطط الإسرائيلي القاضي بتهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.



وقال الدكتور عبد العاطي -في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم/الجمعة/- "إن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري أفشل المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين"، معربا عن تقديره لكل المتضامنين مع القضية الفلسطينية ويرفضون مخططات تهجير الفلسطينيين".



وأضاف أن إسرائيل فشلت طوال 15 شهرا في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب على قطاع غزة ، لافتا إلى أن عودة المواطنين في شمال غزة إلى منازلهم والتي تحولت إلى ركام تأتي تأكيدا وإصرارا على التمسك بالأرض والحقوق الفلسطينية ورفض تصفية القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن هدف دولة الاحتلال هو دائما تصفية القضية الفلسطينية لضمان تسيدها في المنطقة وإقامة ما يعرف بـ "إسرائيل الكبرى" ، كما تعتقد إسرائيل أن هذه الظروف مواتية لتنفيذ مخططاتها لكن بسالة وصمود الشعب الفلسطيني والمواقف العربية وعلى رأسها الموقف المصري كل هذا ساهم في إفشال تلك المخططات.



وأوضح أنهم يعتقدون أنه بالضغط على الأردن أو مصر يمكن أن يتم تنفيذ تلك المخططات ولكن الرد جاء واضحا بأن التهجير خط أحمر ولن يتم السماح بجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة لذلك مصر تواصل العمل بحكمة وعمل دؤوب لفتح المعبر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لكل تلك المخططات.