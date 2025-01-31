المغرب واليمن يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى

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بحث رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش بالرباط، مع وزير الخارجية اليمني، شائع محسن الزنداني، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، بقيادة قائدى البلدين.



وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن عزيز أخنوش شدد، خلال اللقاء، على أن المغرب يدعم وحدة الجمهورية اليمنية واستقرارها وسيادتها.



بدوره ، أوضح وزير الخارجية اليمنى أن اللقاء تم خلاله التطرق إلى تطورات الوضع فى اليمن، والتداول بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتحفيز نشاط رجال أعمال البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.