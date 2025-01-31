اليوم السابع
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المصريون من أمام معبر رفح: لا للتهجير لو هنموت

الجمعة، 31 يناير 2025 02:10 م
المصريون من أمام معبر رفح: لا للتهجير لو هنموت المحتشدون أمام معبر رفح
كتب كامل كامل

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نظم مواطنون مسيرات أمام معبر رفح مرددين هتافات ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وهتف المشاركون في المسيرات :" قولها ياريس واحنا معاك.. لا للتهجير ولو هنموت" كما رفعوا الاعلام المصرية والإعلام الفلسطينية .

كانت  الوفود الشعبية قد انطلقت صباح اليوم متجهة إلي معبر رفح للمشاركة في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفض جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح، ورفع المواطنون المشاركون شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر، فضلا عن دعم القيادة السياسية في موقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

 






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